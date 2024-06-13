Спортивный директор «Балтики»: Уверен, через год будем в РПЛ

Спортивный директор «Балтики»уверен, что калининградский клуб в следующем сезоне вернется в российскую Премьер-лиге.

«Балтика» вылетела из РПЛ по итогам минувшего сезона.

«Если то, что мы внедряем, заработает спустя хотя бы несколько трансферных окон — значит, мы эффективны. Будем проваливаться, возникнет конфликт или недопонимание — думаю, последуют выводы.

Этой зимой собрали отличный скаутский отдел, пересобрали наши команды и заложили фундаменты. Безусловно, просели, вылетев из РПЛ. Но у нас отличный стафф, появился резерв — как клуб "Балтика" стала сильнее.

Где "Балтика" будет через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас все есть: и грамотный подход генерального директора, и — по-прежнему — поддержка Ростеха и области.

К тому же уровень игроков и [будущих] тренеров соответствуют нашим целям. Как бы это ни было сложно, нет ни одной причины, почему мы не можем вернуться», — приводит слова Маргаряна Sport24.