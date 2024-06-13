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    Спортивный директор «Балтики»: Уверен, через год будем в РПЛ

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    Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян уверен, что калининградский клуб в следующем сезоне вернется в российскую Премьер-лиге.

    «Балтика» вылетела из РПЛ по итогам минувшего сезона
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    «Балтика» вылетела из РПЛ по итогам минувшего сезона

    «Балтика» вылетела из РПЛ по итогам минувшего сезона.

    «Если то, что мы внедряем, заработает спустя хотя бы несколько трансферных окон — значит, мы эффективны. Будем проваливаться, возникнет конфликт или недопонимание — думаю, последуют выводы.

    Этой зимой собрали отличный скаутский отдел, пересобрали наши команды и заложили фундаменты. Безусловно, просели, вылетев из РПЛ. Но у нас отличный стафф, появился резерв — как клуб "Балтика" стала сильнее.

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    • Где "Балтика" будет через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас все есть: и грамотный подход генерального директора, и — по-прежнему — поддержка Ростеха и области.

    К тому же уровень игроков и [будущих] тренеров соответствуют нашим целям. Как бы это ни было сложно, нет ни одной причины, почему мы не можем вернуться», — приводит слова Маргаряна Sport24.

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