Лапорт может пропустить стартовый матч Евро-2024 с Хорватией

Защитник сборной Испанииможет пропустить матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Хорватии. Об этом сообщила Marca.

По информации источника, Лапорт отсутствовал на тренировке сборной Испании. Отмечается, что футболист страдает от мышечного дискомфорта, который вынудил его провести специальную работу по восстановлению.

В последней товарищеской встрече с Северной Ирландией он сыграл 38 минут во второй половине матча.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Сборные Испании и Хорватии встретятся в субботу, 15 июня. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 19:00 мск.