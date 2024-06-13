Лапорт может пропустить стартовый матч Евро-2024 с Хорватией

Эмерик Лапорт Фото: globallookpress.com
По информации источника, Лапорт отсутствовал на тренировке сборной Испании. Отмечается, что футболист страдает от мышечного дискомфорта, который вынудил его провести специальную работу по восстановлению.
В последней товарищеской встрече с Северной Ирландией он сыграл 38 минут во второй половине матча.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Сборные Испании и Хорватии встретятся в субботу, 15 июня. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 19:00 мск.