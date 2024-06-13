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    Галлахер о Саутгейте: Он наполняет футболистов уверенностью

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    Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер высоко оценил тренерский качества главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.

    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии
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    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии

    «Он великолепно ладит со всеми. Это одна из причин, почему он отличный тренер. Он заставляет чувствовать каждого игрока нечто особенное.

    Он наполняет их (футболистов) уверенностью. Безусловно, такого же он добился и со мной», — приводит слова Галлахера официальный сайт УЕФА.

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