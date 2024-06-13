Галлахер о Саутгейте: Он наполняет футболистов уверенностью

Полузащитник сборнойвысоко оценил тренерский качества главного тренера национальной команды

«Он великолепно ладит со всеми. Это одна из причин, почему он отличный тренер. Он заставляет чувствовать каждого игрока нечто особенное.

Он наполняет их (футболистов) уверенностью. Безусловно, такого же он добился и со мной», — приводит слова Галлахера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Евро-2024 стартует сегодня, 14-го июня. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Сербии (16-го июня), Дании (20-го июня) и Словении (25-го июня).