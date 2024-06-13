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    Эвра о сборной Франции на Евро-2024: Нужно двигаться шаг за шагом, будет сложно

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    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о перспективах национальной команды на Евро-2024.

    Патрис Эвра
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    Патрис Эвра

    «У нас три состава, три команды. Мы можем пригласить любого игрока, и команда по-прежнему будет выглядеть сильной. Но самый большой враг Франции — это сама Франция. Это правда, потому что иногда мы увлекаемся, можем быть слишком высокомерными и не уважать соперника.

    Все знают, как тяжело выиграть Евро, потому что все команды очень сильны. Мы видим, какая у нас группа. Это что-то безумное! Нам нужно двигаться шаг за шагом, потому что это будет действительно сложно, но мы к этому готовы», — приводит слова Эвра издание CNN.

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