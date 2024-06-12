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    Роналду рассказал о своей футбольной мечте

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой дубль в товарищеском матче с национальной командой Ирландии (3:0).

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Забивать приятно, я стараюсь получать удовольствие. Знаю, что у меня осталось не так много сезонов. Играть год за годом после 35-летия — это особое удовольствие. Мне 39, и я наслаждаюсь каждым годом.

    Забивать голы — часть моей ДНК. Главное — посвящать себя делу. Моя любовь к национальной команде навеки. Трофей со сборной? Мечтаю об этом», — приводит слова Роналду Record со ссылкой на эфир SportTV.

    Отметим, что матч с Ирландией стал 1226-м для Роналду на высшем уровне, что является мировым рекордом.

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