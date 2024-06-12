Роналду рассказал о своей футбольной мечте

Нападающий сборной Португалиипрокомментировал свой дубль в товарищеском матче с национальной командой Ирландии (3:0).

«Забивать приятно, я стараюсь получать удовольствие. Знаю, что у меня осталось не так много сезонов. Играть год за годом после 35-летия — это особое удовольствие. Мне 39, и я наслаждаюсь каждым годом.

Забивать голы — часть моей ДНК. Главное — посвящать себя делу. Моя любовь к национальной команде навеки. Трофей со сборной? Мечтаю об этом», — приводит слова Роналду Record со ссылкой на эфир SportTV.

Отметим, что матч с Ирландией стал 1226-м для Роналду на высшем уровне, что является мировым рекордом.