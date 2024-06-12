Карвахаль: Играя против Мбаппе, я много страдал, он лучший в мире

Защитники сборнойвысоко оценил уровень игры нападающего «сливочных» и сборной

«Что я могу сказать? Он лучший в мире. Лучшие должны играть в лучшей команде. Мы надеемся, что у него не будет хорошего Евро, но с августа он будет лучшей версией себя. Играя против Мбаппе, я много страдал. Он один из самых сильных соперников. По скорости, технике и силе.

Сделает ли Мбаппе "Реал" непобедимым? Нет. Футбол — не математика, тут решает не только подбор хороших игроков. Чтобы побеждать, брать трофеи, нужно создать команду и убедиться, что мы все идем в одном направлении, сделать это общей задачей, для тренера, для ветеранов. Для всех», — сказал Карвахаль RMC Sport.

Напомним, что 4-го июня пресс-служба «Реала» объявила о подписании 5-летнего контракта с Килианом Мбаппе. Игрок перешел в стан «сливочных» на правах свободного агента.