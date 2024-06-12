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    Карвахаль: Сборная Испании может победить на Евро-2024

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    Футболист мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что сборной Испании по силам выиграть чемпионат Европы — 2024.

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    «Да, думаю, у нас есть такие шансы. Люди могут сказать, что мы не является очевидными фаворитами, но шансы всё же есть. Я бы сказал, что мы являемся кандидатами на победу на Евро-2024», — приводит слова Карвахаля Marca.

    Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании.

    Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля.

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