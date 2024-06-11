Роналду: Горжусь, что стану первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы

Нападающий сборной Португалииответил на вопрос об участии в шестом кряду чемпионате Европы.

«Горжусь, что стану первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы. Я высоко оцениваю это достижение, поскольку оно показывает, как долго я играю. Однако это лишь одна глава среди всех моих достижений в футболе.

Я рад, что я здесь и могу помочь сборной в достижении своих целей. Это большая привилегия. Конечно, мы постараемся пройти как можно дальше и победить, ведь это наша главная цель», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Португальцы на групповом этапе сыграют против Чехии, Турции и Грузии.