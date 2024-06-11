Кузяев рассказал, кто из игроков «Гавра» больше всего помог ему с адаптацией

Хавбек «Гавра»отметил, кто из футболистов французского клуба больше всего помог ему с адаптацией.

«Вся команда ко мне доброжелательно относилась, но, конечно, некоторые ребята особенно помогли мне в адаптации. Игрок из Марокко Уалид Эль-Хаджам помогал. С местными ребятами, французами общаюсь.

С братом Уго Льориса Готье Льорисом тоже, он у нас центральный защитник. Хороший, классный парень. Многие ребята мне помогли», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.