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    Игрок сборной Нидерландов Копмейнерс пропустит Евро-2024

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    Полузащитник сборной Нидерландов и «Аталанты» Тён Копмейнерс пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу.

    Тен Копмейнерс
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    Тен Копмейнерс

    «Полузащитник не сможет принять участие в турнире после того, как вчера получил травму во время разминки перед матчем с Исландией. Наши мысли с тобой, Тён», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    10 июня состоялся товарищеский матч между сборной Нидерландов и командой Исландии. Встреча проводилась на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

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