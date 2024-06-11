Игрок сборной Нидерландов Копмейнерс пропустит Евро-2024

Полузащитник сборной Нидерландов и «Аталанты»пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу.

«Полузащитник не сможет принять участие в турнире после того, как вчера получил травму во время разминки перед матчем с Исландией. Наши мысли с тобой, Тён», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

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10 июня состоялся товарищеский матч между сборной Нидерландов и командой Исландии. Встреча проводилась на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.