Игрок сборной Нидерландов Копмейнерс пропустит Евро-2024

Тен Копмейнерс Фото: globallookpress.com
«Полузащитник не сможет принять участие в турнире после того, как вчера получил травму во время разминки перед матчем с Исландией. Наши мысли с тобой, Тён», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).
Прогнозы и ставки на Евро-2024
10 июня состоялся товарищеский матч между сборной Нидерландов и командой Исландии. Встреча проводилась на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.