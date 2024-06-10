Французский журналист: Сафонов может стать для «ПСЖ» таким же провальным трансфером, как и Семак

Журналист L’Equipe из Парижавысказался о возможном переходе голкипера «Краснодара»

Сообщалось, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

«Знаю о проблемах Сафонова с бывшей женой, но от "ПСЖ" нет никаких новостей по этому поводу. Проблемы вратаря в России никак не повлияют на имидж парижского клуба. Если бы все было так плохо, "ПСЖ" не решился бы подписать Сафонова.

Из русских футболистов в Париже я помню Семака и Яновского. Хорошие ребята, но им было сложно акклиматизироваться во Франции. Сафонов может стать таким же провальным трансфером для "ПСЖ", как и они.

В целом, российским игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к стране и чемпионату. У Головина тоже были проблемы по прибытии в "Монако". Возможно, у Сафонова будет иначе», — приводит слова Эрмана Sport24.

В сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.