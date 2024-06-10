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    Мбаппе: Травма? У меня все хорошо

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    Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своей травме.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Из-за повреждения нападающий пропустил несколько тренировочных сессий национальной команды и сыграл лишь 16 минут в товарищеском матче с Канадой (0:0) перед стартом чемпионата Европы — 2024 в Германии.

    «Моя травма? У меня все хорошо», — приводит слова Мбаппе Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

    Напомним, сборная Франции выступит на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

    Французы находятся в группе D чемпионата Европы 2024 года, где им будут противостоять национальные команды Польши, Нидерландов и Австрии.

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