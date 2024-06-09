Семшов: Роналду смирится, если на Евро-2024 не будет играть в старте

Бывший футболист «Динамо»поделился ожиданиями от игры нападающего сборной Португалиина предстоящем Евро-2024.

«Нужно понимать, что у него уже большой возраст. Мы видим его отношение к сборной. Думаю, что он смирится, если на Евро не будет играть в старте или выходить на замену. Он не захочет испортить свою репутацию. Нужно отдать ему должное, что он провёл отличный сезон в Саудовской Аравии», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

В активе 39-летнего португальца 35 забитых мячей в завершившемся розыгрыше саудовского чемпионата — это рекорд турнира. Также он отметился 11 результативными передачами.

Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Португальцы на групповом этапе сыграют против Чехии, Турции и Грузии.