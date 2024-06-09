В «Урале» сообщили о продлении контракта с Ионовым

Нападающийподписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

«Нападающий Алексей Ионов, который пришёл в нашу команду в зимнее трансферное окно, продлил соглашение с "Уралом" ещё на один год.

Желаем хороших игр и обходиться без травм», — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

В прошедшем сезоне 35-летний Ионов провел 14 матчей за «Урал» и забил 3 гола.

Напомним, что по итогам сезона РПЛ 2023/2024 екатеринбургская команда попала в стыковые матчи за выживание в лиге. В этих встречах «Урал» проиграл «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетела в Первую лигу.