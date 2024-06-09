Глушаков: Игнашевич будет востребован клубами РПЛ

Сергей Игнашевич Фото: globallookpress.com
«Конечно, может, если он тренировал команду, которая играла в Суперфинале Кубка. В принципе, "Балтика" хорошо сыграла в конце чемпионата. Игнашевич точно найдёт себе команду в Премьер‑Лиге», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».
Сергей Игнашевич тренировал «Балтику» с октября 2021 года и вернул команду в РПЛ по итогам прошлого сезона. В этом сезоне он с ней дошел до финала Кубка России и вылетел обратно в Первую лигу. После завершения сезона он ушел из «Балтики».