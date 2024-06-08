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    Моуринью: Я соскучился по борьбе за победу, в «Роме» мы не боролись за титул

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    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал о причинах подписания контракта с турецким клубом.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Меня подвигло согласиться то, что я соскучился по борьбе за победу. В "Роме" мы не боролись за титул. "Рома" стремилась побеждать, потому что говорят, что команда всегда играет на победу, когда я в ней, но это не так. И ничего не изменилось с тех пор, как я ушел оттуда. То, чего мы добились в еврокубках, выбивалось из общего ряда, но в чемпионате мы были не в том положении, чтобы бороться за титул.

    В еврокубках у "Фенербахче", понятное дело, будут свои трудности, однако на национальном уровне... Исторически сложилось так, что за титул борются "Фенербахче", "Бешикташ", "Галатасарай" и "Трабзонспор", и мы будем биться за титул — это меня мотивирует. Этого не было в "Роме", этого не было в "Тоттенхэме".

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    • Мне не хватает обстановки, в которой нельзя терять очки и всегда нужно играть на победу», — сказал Моуринью O Jogo.

    Напомним, что «Рома» под руководством Моуринью доходила до финала Лиги Европы и Лиги конференций. Специалист был уволен с поста итальянского клуба по ходу сезона 2023/2024. Уже в июне Моуринью подписал 2-летний контракт с «Фенербахче».

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