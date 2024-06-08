Тренер сборной Беларуси взял ответственность за поражение от России на себя

Главный тренер сборной Беларусивысказался о поражении от России (0:4).

«Мы очень серьёзно готовились. Очень ждали матч, ведь давно не играли перед своими болельщиками. Но игра у нас не получилась. Я прошу прощения перед болельщиками. Пропустили первый гол, начали нервничать. Могли вернуться после второго пропущенного гола, но не получилось. Пропустили третий и дальше игра уже была закончена.

Трудно найти плюсы в таком матче. Мы очень готовились, но игра не получилась. Мы рассчитывали сыграть лучше. Сложно найти положительные моменты. Сейчас главное сделать правильные выводы.

Я беру всю ответственность на себя. Понимаю, что болельщики могут быть недовольны. Я принимал неправильные решения. Следующий матч — шанс реабилитироваться.

Мы хорошо знаем Макса Киреева по прошлым матчам за сборную. У него почти месяц не было практики. Поэтому он вышел во втором тайме. Мы знаем его потенциал — на мой взгляд, это будущее сборной Беларуси.

Я не люблю концентрироваться на индивидуальных ошибках футболистов. За результат отвечаю я. Павлюченко всегда хорошо выглядел, мы им довольны. Но в следующих играх, возможно, дадим шанс другим футболистам», — цитирует Феррера «Чемпионат».