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    Лукаку намекнул на переезд в Саудовскую Аравию

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    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился мнением об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    По мнению бельгийца, футбол в Саудовской Аравии в ближайшие годы будет стремительно развиваться.

    «Уровень там будет только расти. До гораздо более высокого уровня, чем многие думают.

    Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там.

    Инфраструктура еще нуждается в улучшении, но все ведущие европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко», — приводит слова Лукаку HLN.

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    • В минувшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». Сообщалось, что 31-летний форвард может продолжить карьеру в «Наполи».

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