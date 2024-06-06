Лукаку намекнул на переезд в Саудовскую Аравию

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
По мнению бельгийца, футбол в Саудовской Аравии в ближайшие годы будет стремительно развиваться.
«Уровень там будет только расти. До гораздо более высокого уровня, чем многие думают.
Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там.
Инфраструктура еще нуждается в улучшении, но все ведущие европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко», — приводит слова Лукаку HLN.
В минувшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». Сообщалось, что 31-летний форвард может продолжить карьеру в «Наполи».