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    Рюдигер: Из «Реала» можно привнести в сборную Германии инстинкт убийцы

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    Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер сравнил игру в стане «сливочных» с игрой в национальной команде.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Германия и "Реал" — это совершенно разные команды. Здесь у нас очень хорошая система, которая подходит нашей игре, но из "Мадрида" можно привнести сюда инстинкт убийцы.

    Наша последняя игра против Украины была очень хорошей. Я уже довольно давно не видел, чтобы мы так хорошо играли в матче, который закончился 0:0, но нам не хватало голов, и этому мы можем поучиться у "Реала".

    Ожидания в нашей стране очень высоки. В пятницу у нас важный последний тест (товарищеский матч с Грецией). Он важен для нашей уверенности. Важно порадовать наших болельщиков.

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    • Мы должны быть скромными. Мы все знаем, что произошло на прошлых турнирах. На пути к (Евро-2024) были взлеты и падения. Важно провести очень хорошую первую игру, а затем посмотреть, что произойдет в оставшейся части турнира, — сказал Рюдигер Reuters.

    Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Германии на групповом этапе встретится с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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