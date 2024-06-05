Рюдигер: Из «Реала» можно привнести в сборную Германии инстинкт убийцы

Защитники сборной Германиисравнил игру в стане «сливочных» с игрой в национальной команде.

«Германия и "Реал" — это совершенно разные команды. Здесь у нас очень хорошая система, которая подходит нашей игре, но из "Мадрида" можно привнести сюда инстинкт убийцы.

Наша последняя игра против Украины была очень хорошей. Я уже довольно давно не видел, чтобы мы так хорошо играли в матче, который закончился 0:0, но нам не хватало голов, и этому мы можем поучиться у "Реала".

Ожидания в нашей стране очень высоки. В пятницу у нас важный последний тест (товарищеский матч с Грецией). Он важен для нашей уверенности. Важно порадовать наших болельщиков.

Мы должны быть скромными. Мы все знаем, что произошло на прошлых турнирах. На пути к (Евро-2024) были взлеты и падения. Важно провести очень хорошую первую игру, а затем посмотреть, что произойдет в оставшейся части турнира, — сказал Рюдигер Reuters.

Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Германии на групповом этапе встретится с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.