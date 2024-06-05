В «Локомотиве» заявили, что продлят контракт с Галактионовым

Главный тренер «Локомотива»продолжит работу в клубе, его новый контракт будет рассчитан как минимум на два года, сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

«Локомотив» под руководством Галактионова занял четвертое место в Российской премьер‑лиге (РПЛ) в сезоне‑2023/24. Контракты специалиста и членов тренерского штаба железнодорожников были рассчитаны до завершения чемпионата.

«Контракт с главным тренером "Локомотива" Михаилом Галактионовым будет продлен, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года. Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора сезона непосредственно в "Локомотиве", можно будет преобразовывать в результат», — сказал Нагорных «Матч ТВ».