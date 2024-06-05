Божович: Если «Зенит» не станет чемпионом, Семака сразу уберут

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
Напомним, церемония заключения нового соглашения состоялась на стадионе в Петербурге сразу после победы «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в заключительном туре РПЛ и завоевания золотых медалей чемпионата России.
«Семак показал свою надежность, поэтому в "Зените" продлили его на такой долгий срок. Хотя какая вообще разница? Семака могли продлить и на десять лет, но если "Зенит" не станет чемпионом, то его сразу уберут. То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным. Поэтому, надеюсь, "Зенит" не будет брать чемпионство каждый год», — сказал Божович Sport24.