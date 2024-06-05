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    Божович: Если «Зенит» не станет чемпионом, Семака сразу уберут

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    Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался о том, что «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком до конца сезона-2029/30.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Напомним, церемония заключения нового соглашения состоялась на стадионе в Петербурге сразу после победы «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в заключительном туре РПЛ и завоевания золотых медалей чемпионата России.

    «Семак показал свою надежность, поэтому в "Зените" продлили его на такой долгий срок. Хотя какая вообще разница? Семака могли продлить и на десять лет, но если "Зенит" не станет чемпионом, то его сразу уберут. То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным. Поэтому, надеюсь, "Зенит" не будет брать чемпионство каждый год», — сказал Божович Sport24.

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