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    Моуринью дал первый комментарий после назначения в «Фенербахче»

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал о своих впечатлениях от новой должности, на которую он был назначен сегодня, 2 июня.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Я почувствовал её с того момента, как моё имя начали связывать с "Фенербахче". Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед.

    Для меня это большая ответственность. Я могу вам пообещать, что с этого момента стану частью вашей семьи. Эта футболка — моя кожа. Футбол — это страсть, и нет места лучше, чтобы эту страсть почувствовать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

    Последним местом работы португальца была итальянская «Рома», откуда он был уволен в январе 2024 года.

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