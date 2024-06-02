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    Семак высказался об игре Козлова

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника «Балтики» Данилы Козлова финале Суперкубка России, который зимой 2024 года перебрался из стана питерцев.

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    «Очень ярко сыграл. Молодец! Прошло полтора года, когда взяли его с нами на сборы. Он произвёл на меня очень сильное впечатление своей игрой. Следующий сезон ему пришлось уйти в более низкие лиги. Наверное, закис.

    Но когда дали ему шанс в "Балтике", он так же ярко играл, как у нас на сборах. Молодым игрокам присуща нестабильность. Но он матереет. Не знаю, какая обстановка в договорённости среди клубов, но практически любой клуб РПЛ хотел бы видеть Даню у себя. Но надо понимать все факторы для его роста», — сказал Семак «Чемпионату».

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