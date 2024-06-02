Семак высказался об игре Козлова

Главный тренер «Зенита»прокомментировал игру полузащитника «Балтики»финале Суперкубка России, который зимой 2024 года перебрался из стана питерцев.

«Очень ярко сыграл. Молодец! Прошло полтора года, когда взяли его с нами на сборы. Он произвёл на меня очень сильное впечатление своей игрой. Следующий сезон ему пришлось уйти в более низкие лиги. Наверное, закис.

Но когда дали ему шанс в "Балтике", он так же ярко играл, как у нас на сборах. Молодым игрокам присуща нестабильность. Но он матереет. Не знаю, какая обстановка в договорённости среди клубов, но практически любой клуб РПЛ хотел бы видеть Даню у себя. Но надо понимать все факторы для его роста», — сказал Семак «Чемпионату».