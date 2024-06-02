Куртуа: Когда ты знаешь, что столько месяцев страданий стоили того

Вратарь мадридского «Реала»отреагировал на победу «сливочных» в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Когда ты знаешь, что столько месяцев страданий стоили того!», — написал Куртуа в соцсети Х (ранее Twitter), приложив фотографию, на которой он стоя на коленях, опустил голову на газон.

В начале нынешнего сезона бельгийский вратарь порвал крестообразные связки, а 19 марта, находясь на финальном этапе восстановления, разорвал мениск.

По причине наличия травм 32-летний вратарь принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не пропустил ни одного мяча.

Напомним, в составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.