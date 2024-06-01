Игнашевич о предстоящем матче с «Зенитом»: Надеюсь, что удача будет на нашей стороне

Главный тренервысказался о предстоящей встрече Суперфинала Кубка России против

«Конечно, о "Зените" расскажет Семак больше, чем я. "Зенит" — очень вариативная команда: может использовать по ходу матча несколько схем. Высокое мастерство позволяет быть гибкими.

Важно показать свой лучший матч. Надеюсь, что удача будет на нашей стороне. Рассчитываем на поддержку стадиона», — передает слова Игнашевича Чемпионат.

Напомним, что Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится завтра, 2-го июня в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.