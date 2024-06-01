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    Гризманн о Погба: Нам будет не хватать его силы в полузащите

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    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался об отсутствии полузащитника Поля Погба на Евро-2024 из-за дисквалификации.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Я видел его в Мадриде два месяца назад. Он был очень грустным, растроганным. У него всё получится, он начал тренироваться один. Мы ждём его.

    Нам будет не хватать его силы в полузащите, его жизнерадостности, его воли к победе, он был отличным лидером в раздевалке, и очень грустно, что его нет с нами», — приводит слова Гризманна сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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    • Напомним, что Погба дисквалифицирован на 4 года из-за положительной допинг-пробы, которую полузащитник сдал в августе 2023-го года.

    Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Турнир пройдет в Германии. Сборная Франции сыграет на групповом этапе против Австрии, Польши и Нидерландов.

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