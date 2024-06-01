Гризманн о Погба: Нам будет не хватать его силы в полузащите

Нападающийи сборнойвысказался об отсутствии полузащитникана Евро-2024 из-за дисквалификации.

«Я видел его в Мадриде два месяца назад. Он был очень грустным, растроганным. У него всё получится, он начал тренироваться один. Мы ждём его.

Нам будет не хватать его силы в полузащите, его жизнерадостности, его воли к победе, он был отличным лидером в раздевалке, и очень грустно, что его нет с нами», — приводит слова Гризманна сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, что Погба дисквалифицирован на 4 года из-за положительной допинг-пробы, которую полузащитник сдал в августе 2023-го года.

Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Турнир пройдет в Германии. Сборная Франции сыграет на групповом этапе против Австрии, Польши и Нидерландов.