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    Терзич: «Реал» — фаворит, но нас это не волнует

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    Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Мы знаем, что они самая успешная команда в этом турнире. Но мы также понимаем, что готовы бороться с ними на высоком уровне. В игре возможно все! Они фавориты, но нас это не волнует. В предыдущих матчах мы тоже не были фаворитами.

    К Анчелотти я испытываю глубочайшее уважение. Он один из немногих тренеров, которому удалось добиться успеха с несколькими командами в нескольких странах. Он отличный пример для подражания для всех молодых тренеров, в том числе и меня», — цитирует Терзича Bild.

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    • Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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