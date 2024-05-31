Терзич: «Реал» — фаворит, но нас это не волнует

Главный тренервысказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против

«Мы знаем, что они самая успешная команда в этом турнире. Но мы также понимаем, что готовы бороться с ними на высоком уровне. В игре возможно все! Они фавориты, но нас это не волнует. В предыдущих матчах мы тоже не были фаворитами.

К Анчелотти я испытываю глубочайшее уважение. Он один из немногих тренеров, которому удалось добиться успеха с несколькими командами в нескольких странах. Он отличный пример для подражания для всех молодых тренеров, в том числе и меня», — цитирует Терзича Bild.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.