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    Гризманн заявил, что хочет остаться в «Атлетико»

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    Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал слухи о своём будущем.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Мне поступали звонки, предложения, но я намерен остаться. Я хочу, чтобы "Атлетико" стал моим последним европейским клубом. Я рад выступать здесь», — приводит cлова Гризманна Mundo Deportivo.

    Ранее сообщалось, что «Атлетико» собирается продлить контракт с Антуаном Гризманном.

    В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

    «Атлетико» завершил сезон в испанской Примере на 4-м месте. В активе команды Диего Симеоне 76 очков.

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