Гризманн заявил, что хочет остаться в «Атлетико»

Форвард мадридского «Атлетико»прокомментировал слухи о своём будущем.

«Мне поступали звонки, предложения, но я намерен остаться. Я хочу, чтобы "Атлетико" стал моим последним европейским клубом. Я рад выступать здесь», — приводит cлова Гризманна Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» собирается продлить контракт с Антуаном Гризманном.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

«Атлетико» завершил сезон в испанской Примере на 4-м месте. В активе команды Диего Симеоне 76 очков.