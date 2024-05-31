Брандт: Мы стараемся воспринимать этот финал просто как очередной матч

Полузащитниквысказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против

«Последний матч мы провели две недели назад. Можно ли сказать, что это большая проблема? Я так не думаю. Считаю, что это совершенно не важно. Мы усердно и интенсивно тренировались и хорошо подготовились.

Наш сезон в этой Лиге чемпионов заряжает нас уверенностью. Впереди последний соперник. Мы не боимся "Реал". Мы верим в себя и свои способности. Если бы было по-другому, мы могли просто остаться дома.

Мы стараемся сохранять спокойствие. Конечно, сейчас вокруг матча большой ожиотаж. Невозможно не обращать на это внимание. Ожидание и волнение — это нормально. Тем не менее, мы стараемся воспринимать этот финал просто как очередной матч.

Ройс и Кроос? Мне довелось поиграть с обоими. Тони — абсолютная икона футбола, выдающийся игрок, который выиграл все. Марко — одна из причин, по которой я играю за "Боруссия". Он был для меня кумиром в детстве и подростковом возрасте. Тренироваться и играть с ним по-прежнему очень весело. Ройс и Кроос — громкие имена, которые говорят сами за себя.

Беллингем? Пока лишь немногие разговаривали с Джудом. Все концентрируются на своей задаче.

Несмотря на давление, мы должны просто наслаждаться игрой. Финал против одного из лучших соперников в мире на одном из самых красивых стадионов. Что может быть лучше? Такое случается редко, возможно, всего один раз», — приводит слова Брандта пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.