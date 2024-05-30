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    Ташуев: Если после стыков позвонят из «Урала», то, естественно, рассмотрю предложение

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    Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, не связывалось ли с ним руководство «Урала» по поводу работы.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Думаю, сейчас руководство вряд ли будет с кем‑то связываться. Впереди второй стыковой матч, и по результатам двух матчей будет ясно, куда команда идет — в Первую лигу или РПЛ. Это две разные вещи.

    Если команда, дай бог, остается в премьер‑лиге — это одно дело. Если вылетает, то надо искать специалиста, который будет выводить команду обратно. Скорее всего, сейчас никаких решений предпринимать не будут, Аверьянов доработает.

    По сути на второй матч с "Акроном" тренер и не нужен. Там сейчас футболисты сами должны понимать, что это судьбоносный матч для региона. Для области сохранить премьер‑лигу очень важно. Это же огромнейший регион с большими традициями и хорошими условиями в клубе. Но сейчас еще ничего неясно, несмотря на результат первой игры.

    Сейчас все мысли руководителей, в том числе Григория Викторовича Иванова, с которым я близко знаком, о том, как оставить команду в РПЛ. Что будет дальше — будет решаться потом. Как решится, если будут звонить — я, как и все тренеры, будем смотреть. Мы же все ждем предложений. Тем более "Урал" хороший клуб с хорошими возможностями. Так что если после стыков позвонят из "Урала", то, естественно, рассмотрю предложение. Думаю, не я один», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

    Напомним, ранее стало известно о том, что Виктор Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Урала».

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