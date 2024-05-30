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    Руни: Англия может выиграть Евро-2024

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    Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни высказался о шансах национальной команды страны на победу на Евро-2024.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Англия может выиграть Евро-2024. Полагаю, сейчас другие сборные начинают немного опасаться Англии. На предыдущих турнирах другие команды видели, что Англия хороша, но такого страха никогда не было. Однако сейчас они нас боятся.

    Считаю, что Фил Фоден и Букайо Сака должны играть, они хорошие игроки, не так ли?

    Посмотрите на Фодена и Беллингема. О Джуде так много пишут, что кажется, что Фоден остается немного в тени. Думаю, что Фоден забил больше голов и отдал больше передач, чем Беллингем в этом сезоне, поэтому Фил должен играть», — приводит слова Руни Daily Mail.

    Напомним, что Евро-2024 пройдет во Франции с 14 июня по 14 июля.

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