Слишкович ушел из «Спартака»

Владимир Слишкович Фото: globallookpress.com
Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера в концовке сезона-2023/24, покинул клуб по собственному желанию.
Сезон-2023/24 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов».
Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой этим летом.