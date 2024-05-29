Слишкович ушел из «Спартака»

Московскийобъявил об уходе. Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба красно-белых.

Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера в концовке сезона-2023/24, покинул клуб по собственному желанию.

Сезон-2023/24 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов».

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Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой этим летом.