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    Слишкович ушел из «Спартака»

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    Московский «Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича. Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба красно-белых.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера в концовке сезона-2023/24, покинул клуб по собственному желанию.

    Сезон-2023/24 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов».

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    Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой этим летом.

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