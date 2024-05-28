РФС назвал арбитров на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ

29 мая (среда)
«Урал» — «Акрон»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.
«Пари НН» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.
1 июня (суббота)
«Акрон» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.
«Арсенал» — «Пари НН»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Мацюра.