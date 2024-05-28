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    РФС назвал арбитров на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ

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    РФС назвал арбитров, которые будут работать на первых переходных матчах между клубами РПЛ и Первой лиги за право выступать в высшем дивизионе.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    29 мая (среда)

    «Урал» — «Акрон»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.

    «Пари НН» — «Арсенал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

    1 июня (суббота)

    «Акрон» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

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    • «Арсенал» — «Пари НН»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Мацюра.

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