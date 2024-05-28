Довбик может продолжить карьеру в «Атлетико»

Руководствонацелилось на подписание нападающего. Об этом сообщает As.

Стало известно, что «матрасники» уже сделали 1-е предложение «Жироне» по поводу трансфера форварда, но «бело-красные» ответили отказом. Дело в том, что «Атлетико» предложил 25 млн. евро, а «жиронцы» требуют минимум 35 млн. евро.

В мадридском клубе опасаются, что цена на Довбика резко вырастет после чемпионата Европы 2024-го года. Нападающий прилетит в столицу Испании уже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры.

В прошедшем сезоне Довбик провел 36 матчей за «Жирону» в Примере, забил 24 гола и сделал 8 голевых передач, став лучшим бомбардиром чемпионата Испании.