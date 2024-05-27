Беллингем о Винисиусе: Когда он в лучшей форме, против него невозможно защищаться

Полузащитникрассказал об общении с игроками дортмундскойперед очной встречей в финале Лиги чемпионов. Футболист также отметил игру партнера по команде

«На этой неделе я не разговаривал ни с одним бывшим товарищем по команде. Я поговорил с Санчо, и мы договорились, что встретимся там. Эти люди взяли меня под свое крыло, когда я приехал, и это очень много значит для меня

Винисиус? Когда Вини в своей лучшей форме, против него невозможно защищаться. Я всегда говорю, что он лучший», — сказал Беллингем As.

Напомним, что 1-го июня состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией». Беллингем провел 10 матчей в рамках турнира, забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.