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    Анчелотти: Выход в финал — это всегда успех

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это неделя, которой нужно наслаждаться. Трудности, соперник… Мы будем наслаждаться этим до пятницы. Выход в финал — это всегда успех. До самого финала мы будем наслаждаться моментом. У нас много уверенности, и мы будем на высоте.

    Разница финалов? Настрой всегда один и тот же. И иллюзия того, что ты главный герой самого важного матча сезона. Это мой девятый финал, если считать те, что были в качестве игрока. Три в качестве игрока и шестой в качестве тренера. Всегда одна и та же неделя: счастье, а затем беспокойство. Страх придёт, но пока он не пришёл, я собираюсь наслаждаться им», — приводит слова Анчелотти AS.

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    Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

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