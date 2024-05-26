Рахимов подвел итоги сезона для «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина»подвел итоги сезона-2023/2024 для своей команды после домашней ничьей с «Сочи» в матче 30-го тура РПЛ (1:1).

«Наверное, итоговым местом надо быть довольным. После выхода из Первой лиги командам тяжело бороться. Мы изначально сделали акцент на том, что нам нужно остаться в Премьер-Лиге. Были моменты, когда было непросто, нужно было менять игроков. Игроки, которые пришли, помогли нам в плане становления игры, пришли победы, уверенность, организация, дисциплина.

После 7-8-го тура уже появилась уверенность, что мы не будем внизу. Восьмое место после выхода из Первой лиги очень даже неплохое», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

Казанский «Рубин» в сезоне-2023/2024 выступал в РПЛ после возвращения из Первой лиги, где клуб провёл один год после вылета под руководством Леонида Слуцкого.

Календарь и таблица РПЛ

По итогам чемпионата команда Рашида Рахимова набрала 42 очка в 30 матчах и финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы.