Генсек РФС: За последний сезон Fan ID оформили не менее 1 млн человек

Генеральный секретарь РФСнадеется, что в ближайшем будущем еще несколько миллионов человек получат карту болельщика ().

Как известно, матчи РПЛ можно посещать только с Fan ID.

«Болельщики возвращаются. В настоящий момент выдано свыше 2 млн персонифицированных карт болельщиков. За последний сезон увеличилось не менее чем на 1 млн карт.

В то же самое время в сезоне-2018/2019 было свыше 4 млн человек. Цели, которые перед собой должны ставить клубы, лига и РФС, — получение не менее 4-6 млн карт зрителей. Поэтому работы предстоит много.

Сервис уже очень удобный и точно не является препятствием в получении. Мотивация и объяснение рядовому гражданину страны, как и зачем ее получить, что просто в МФЦ можно получить за секунду, это важная часть работы», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».