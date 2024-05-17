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    Ян Непомнящий: Fan ID — мера абсолютно излишняя. Почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет?

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    Гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что недоволен введением карты болельщика (Fan ID) для посещения матчей РПЛ.

    Ян Непомнящий
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    Ян Непомнящий

    «Солидарен с фанатами, которые с лета 2022-го бойкотируют матчи премьер-лиги. На мой взгляд, Fan ID — мера абсолютно излишняя. Вот в прошлом году я около месяца провел в Америке, участвовал в турнирах. Поскольку прилетел заранее, удалось вырваться на баскетбол и хоккей. А до этого в трансляциях матчей НБА и НХЛ обращал внимание, что люди на трибунах всегда кайфуют. Улыбаются, приплясывают... Секрет оказался прост.

    Многие навеселе. Кто-то пивко берет, кто-то — слабоалкогольные коктейли. У нас же с введением Fan ID посещение футбольного матча превратилось чуть ли не в официальное мероприятие. С кучей ограничений. Вдобавок пиво под запретом.

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    • Не понимаю, что мешает вернуть его на стадионы. Мне кажется, тут не о чем воевать. Для чего приходят на футбол? Отдохнуть, получить удовольствие. Если кому-то для этого нужна еще пара бокалов — какие проблемы? И почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет? Что за дискриминация?», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

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