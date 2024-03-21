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    В РФС недовольны посещаемостью матчей РПЛ

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов признался, что его беспокоит уровень посещаемости матчей РПЛ.

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    «Футбол остаётся самым популярным видом спорта, в том числе по ТВ-рейтингам. Там неплохие цифры. Можно мечтать, чтобы они были еще лучше, но есть объективные факторы — такие, как отстранение от международных матчей. Это тоже влияет.

    Что касается посещаемости, то она нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти.

    Наша задача — постоянно мотивировать и тормошить клубы. Принимать стратегии, понимать, что можно сделать для болельщиков.

  • Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек
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    • И у РПЛ, и у ФНЛ есть различные механизмы стимулирования клубов к этой работе. В женской Суперлиге проводится маркетинговый чемпионат — часть денег распределяется в привязке не к месту в таблице, а к объему проделанной работы по привлечению болельщиков. Тут и акции, и билетная система, и реклама матчей, и посещаемость.

    РПЛ же более консервативная лига — там такие прорывы не всегда получаются. А еще есть клубы, которые не нужно уговаривать, потому что они и сами многому готовы научить.

    Существует миграция менеджеров между командами, и результат прослеживается. В этом плане могу отметить Динамо», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

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