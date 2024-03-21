В РФС недовольны посещаемостью матчей РПЛ

Генеральный секретарь РФСпризнался, что его беспокоит уровень посещаемости матчей

«Футбол остаётся самым популярным видом спорта, в том числе по ТВ-рейтингам. Там неплохие цифры. Можно мечтать, чтобы они были еще лучше, но есть объективные факторы — такие, как отстранение от международных матчей. Это тоже влияет.

Что касается посещаемости, то она нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти.

Наша задача — постоянно мотивировать и тормошить клубы. Принимать стратегии, понимать, что можно сделать для болельщиков.

И у РПЛ, и у ФНЛ есть различные механизмы стимулирования клубов к этой работе. В женской Суперлиге проводится маркетинговый чемпионат — часть денег распределяется в привязке не к месту в таблице, а к объему проделанной работы по привлечению болельщиков. Тут и акции, и билетная система, и реклама матчей, и посещаемость.

РПЛ же более консервативная лига — там такие прорывы не всегда получаются. А еще есть клубы, которые не нужно уговаривать, потому что они и сами многому готовы научить.

Существует миграция менеджеров между командами, и результат прослеживается. В этом плане могу отметить Динамо», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».