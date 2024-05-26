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    «ПСЖ» предложил за Кварацхелию 85 млн фунтов

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    Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал главной трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По информации La Gazzetta dello Sport, парижский клуб предложил за 23-летнего футболиста 85 миллионов евро.

    Источник при этом утверждает, что Кварацхелия пока так и не договорился с «Наполи» о продлении контракта.

    «ПСЖ» рассматривает Хвичу в качестве замены для Килиана Мбаппе, который покинет команду сразу после завершения сезона.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезон ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

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