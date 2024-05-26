Стало известно, когда «Факел» начнет играть на новом стадионе

в июне может провести первый матч на новом стадионе. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Новый стадион «Факела» Фото: novostivoronezha.ru

«Наш "Факел" добился исторического результата — 11‑я строчка в РПЛ. Впервые на третий сезон подряд мы остались в премьер‑лиге. Теперь команде предстоит играть на новом стадионе "Факел" на улице Маршака. Объект почти готов, в июне проведем тут первый товарищеский матч. Подумаем, может быть, предложим сыграть коллегам из Беларуси.

Активно обсуждаем судьбу Центрального стадиона профсоюзов. Уже определили подрядчика для выполнения проектирования нового стадиона на 25 тысяч зрителей.

Подрядчик очень известный в России, он проектировал многие стадионы. Мы договорились, что две принципиальные вещи будем на стадии проектирования жестко контролировать и согласовывать с клубом и с РФС. Первое — это устройство футбольного поля. Чтобы больше никогда и никто не мог сказать, что в Воронеже некомфортно играть. Второе — это мультимедийное оборудование для организации трансляций.

Начнем демонтаж уже в этом году. А в начале будущего года, думаю, у нас уже будет проектная документация, прошедшая госэкспертизу. Сразу после этого приступим к строительству стадиона», — написал Гусев в своем телеграм-канале.