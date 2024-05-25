Полузащитник «Ахмата» Швец: Сезоном недоволен, такого не должно быть

Полузащитниквысказался об игре своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Сезоном недоволен. Такого не должно быть. Клуб с большим именем, поэтому мы не должны допускать таких ошибок. Но после прошлого сезона, когда мы могли в тройку войти, думаю, что, может быть, это не то что нормально, но бывает такое.

Самое главное, что мы вышли из этого достойно. И думаю, что в будущем мы не допустим такого», — сказал Швец в эфире «Матч ТВ».

После 29-и туров «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В последнем матче нынешнего сезона грозненцы сыграют против «Факела» сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.