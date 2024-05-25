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    Полузащитник «Ахмата» Швец: Сезоном недоволен, такого не должно быть

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    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Антон Швец
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    Антон Швец

    «Сезоном недоволен. Такого не должно быть. Клуб с большим именем, поэтому мы не должны допускать таких ошибок. Но после прошлого сезона, когда мы могли в тройку войти, думаю, что, может быть, это не то что нормально, но бывает такое.

    Самое главное, что мы вышли из этого достойно. И думаю, что в будущем мы не допустим такого», — сказал Швец в эфире «Матч ТВ».

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