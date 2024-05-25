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    «Факел» не отдаст этот матч

    «Факел» — «Ахмат». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат России 25 мая 2024 года

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    Хызыр Аппаев — нападающий «Факела»
    25 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. «Факел» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Мая 2024 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 16:30 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
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    «Факел»

    Турнирное положение: после 29 туров «Факел» располагается на 13-й позиции в таблице РПЛ с 29 очками. Это зона стыковых матчей.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Игоря Черевченко уступила в гостях «Локомотиву» со счетом 0:2. Соперник был значительно сильнее и по делу взял три очка, ничего не позволив сделать у собственных ворот.

    Факел — Ахмат: коэффициенты букмекеров

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    Ранее «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и с «Зенитом» (1:1).

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    • Не сыграют: травмирован полузащитник Мендель и защитник Черов.

    Состояние команды: несколько туров назад в воронежском клубе произошла смена главного тренера. Вместо Сергея Ташуева «Факел» возглавил Игорь Черевченко, он остановил падение команды, но какого-то существенного скачка в результатах не произошло. Лишь поменялся стиль игры, он стал гораздо более закрытым.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Ахмат» располагается на десятом месте в таблице РПЛ с 35 очками и не решает никаких турнирных задач.

    Все прогнозы на РПЛ

    Последние матчи: в 29-м туре команда Магомеда Адиева была разгромлена на своем поле со счетом 1:5 петербургским «Зенитом». Это был не день «Ахмата», который абсолютно по делу проиграл. Единственный гол забил Мохамед Конате.

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    До этого была победа над «Крыльями Советов» (2:0) в гостях и над «Краснодаром» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Тимофеев, Ильин, Челикович, Диванович, Семенов, Харин. Это все важные игроки основы.

    Состояние команды: команда фактически доигрывает сезон, против «Зенита» он играла без должной мотивации, возможно, в игре с «Факелом» она к ней вернется. В любом случае увольнение Ромащенко и назначение Адиева пошло «Ахмату» на пользу и позволило спасти сезон.

    Статистика для ставок

    • В первом круге сильнее был в гостях «Факел» (2:1)

    • В прошлом сезоне «Ахмат» выиграл дома 2:1, а в гостях сыграл вничью 1:1

    • «Факел» не знает побед на протяжении 9 туров, в семи последних матчах не забивает больше двух мячей

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 1,63, а на «Ахмат» — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: при Черевченко «Факел» играет в очень закрытый футбол, обороняется большими силами и почти не идет вперед, уповая в основном на стандартные положения. А тут цена матча достаточно высока. Все будет зависеть от желания гостей играть в полную силу.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с ничейным исходом. «Факел» он вполне устроит, так как позволит избежать вылета.

    Ставки

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

    Ставка: ничья за 4,50.

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    «Факел» — «Ахмат». 25 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Ахмат» с коэффициентом 1.90.
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