Факел
Ахмат
«Факел»
Турнирное положение: после 29 туров «Факел» располагается на 13-й позиции в таблице РПЛ с 29 очками. Это зона стыковых матчей.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Игоря Черевченко уступила в гостях «Локомотиву» со счетом 0:2. Соперник был значительно сильнее и по делу взял три очка, ничего не позволив сделать у собственных ворот.
Факел — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Ранее «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и с «Зенитом» (1:1).
Не сыграют: травмирован полузащитник Мендель и защитник Черов.
Состояние команды: несколько туров назад в воронежском клубе произошла смена главного тренера. Вместо Сергея Ташуева «Факел» возглавил Игорь Черевченко, он остановил падение команды, но какого-то существенного скачка в результатах не произошло. Лишь поменялся стиль игры, он стал гораздо более закрытым.
«Ахмат»
Турнирное положение: в настоящий момент «Ахмат» располагается на десятом месте в таблице РПЛ с 35 очками и не решает никаких турнирных задач.
Последние матчи: в 29-м туре команда Магомеда Адиева была разгромлена на своем поле со счетом 1:5 петербургским «Зенитом». Это был не день «Ахмата», который абсолютно по делу проиграл. Единственный гол забил Мохамед Конате.
До этого была победа над «Крыльями Советов» (2:0) в гостях и над «Краснодаром» (1:0).
Не сыграют: травмированы Тимофеев, Ильин, Челикович, Диванович, Семенов, Харин. Это все важные игроки основы.
Состояние команды: команда фактически доигрывает сезон, против «Зенита» он играла без должной мотивации, возможно, в игре с «Факелом» она к ней вернется. В любом случае увольнение Ромащенко и назначение Адиева пошло «Ахмату» на пользу и позволило спасти сезон.
Статистика для ставок
- В первом круге сильнее был в гостях «Факел» (2:1)
- В прошлом сезоне «Ахмат» выиграл дома 2:1, а в гостях сыграл вничью 1:1
- «Факел» не знает побед на протяжении 9 туров, в семи последних матчах не забивает больше двух мячей
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 1,63, а на «Ахмат» — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 4,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.
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Прогноз: при Черевченко «Факел» играет в очень закрытый футбол, обороняется большими силами и почти не идет вперед, уповая в основном на стандартные положения. А тут цена матча достаточно высока. Все будет зависеть от желания гостей играть в полную силу.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с ничейным исходом. «Факел» он вполне устроит, так как позволит избежать вылета.
Ставки
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.
Ставка: ничья за 4,50.