25 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. «Факел» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: после 29 туров «Факел» располагается на 13-й позиции в таблице РПЛ с 29 очками. Это зона стыковых матчей.

Последние матчи: в предыдущей игре команда Игоря Черевченко уступила в гостях «Локомотиву» со счетом 0:2. Соперник был значительно сильнее и по делу взял три очка, ничего не позволив сделать у собственных ворот.

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Ранее «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и с «Зенитом» (1:1).

Не сыграют: травмирован полузащитник Мендель и защитник Черов.

Состояние команды: несколько туров назад в воронежском клубе произошла смена главного тренера. Вместо Сергея Ташуева «Факел» возглавил Игорь Черевченко, он остановил падение команды, но какого-то существенного скачка в результатах не произошло. Лишь поменялся стиль игры, он стал гораздо более закрытым.

«Ахмат»

Турнирное положение: в настоящий момент «Ахмат» располагается на десятом месте в таблице РПЛ с 35 очками и не решает никаких турнирных задач.

Все прогнозы на РПЛ

Последние матчи: в 29-м туре команда Магомеда Адиева была разгромлена на своем поле со счетом 1:5 петербургским «Зенитом». Это был не день «Ахмата», который абсолютно по делу проиграл. Единственный гол забил Мохамед Конате.

До этого была победа над «Крыльями Советов» (2:0) в гостях и над «Краснодаром» (1:0).

Не сыграют: травмированы Тимофеев, Ильин, Челикович, Диванович, Семенов, Харин. Это все важные игроки основы.

Состояние команды: команда фактически доигрывает сезон, против «Зенита» он играла без должной мотивации, возможно, в игре с «Факелом» она к ней вернется. В любом случае увольнение Ромащенко и назначение Адиева пошло «Ахмату» на пользу и позволило спасти сезон.

Статистика для ставок

В первом круге сильнее был в гостях «Факел» (2:1)

В прошлом сезоне «Ахмат» выиграл дома 2:1, а в гостях сыграл вничью 1:1

«Факел» не знает побед на протяжении 9 туров, в семи последних матчах не забивает больше двух мячей

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: на победу «Факела» дают 1,63, а на «Ахмат» — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: при Черевченко «Факел» играет в очень закрытый футбол, обороняется большими силами и почти не идет вперед, уповая в основном на стандартные положения. А тут цена матча достаточно высока. Все будет зависеть от желания гостей играть в полную силу.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с ничейным исходом. «Факел» он вполне устроит, так как позволит избежать вылета.

Ставки

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

Ставка: ничья за 4,50.