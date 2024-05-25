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    «Сочи» вылетел из РПЛ, а «Пари НН» сыграет в стыковых матчах

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    Обзор матчей 30-го тура российской Премьер-лиги.

    «Пари НН»
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    «Пари НН»

    В одной из встреч «Рубин» сыграл вничью с «Сочи» (1:1).

    В составе казанской команды единственный гол забил нападающий Мирлинд Даку на 22-й минуте. «Сочи» сумел сравнять счет уже на 87-й минуте благодаря голу Сауль Гуарирапа.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Сочи 1:1
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (22'), 1:1 Сауль Гуарирапа (87') Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Валентин Вада, Дардан Шабанхаджай, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика, Ванья Дркушич, Марсело Алвес, Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Алексей Сутормин, Александар Юкич, Сауль Гуарирапа Предупреждения: Кирилл Заика (42'), Ванья Дркушич (45+2'), Никита Бурмистров (72'), Дмитрий Кабутов (75'), Марсело Алвес (84'), Илья Рожков (90')

    По итогам сезона «Сочи» занял последнее 16-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе, команда покинула РПЛ. «Рубин» расположился на 8-й позиции (42 балла).

    В параллельном матче «Крылья Советов» также поделил очки с «Пари НН» (1:1).

    У самарской команды отличился Бенхамин Гарре на 58-й минуте, а «Пари НН» ответил голом Зе Турбо на 77-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Пари НН 1:1
    Голы: 1:0 Бенхамин Гарре (58'), 1:1 Зе Турбо (77') Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Илья Гапонов, Бенхамин Гарре, Сергей Бабкин, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Амар Рахманович Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Никита Каккоев, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Константин Кучаев, Зе Турбо, Хуан Мануэль Боселли Предупреждения: Зе Турбо (35'), Маттео Стаматов (41'), Виктор Александров (47'), Николай Калинский (68'), (89')

    После 30-и туров нижегородцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе, попав в зону стыковых матчей за выживание в лиге. «Крылья Советов» — на 9-й позиции (41).

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