Писарев считает «Зенит» тренерской командой

Тренер сборной Россиивысоко оценил работу наставника «Зенита»

«Все говорят, что Семаку легко. Что у него такие футболисты хорошие. Посмотрите, чего стоит тренеру это чемпионство, посмотрите на его эмоции. Это и выгорание по ходу сезона после каждого матча. Я немного представляю, что у Семака сейчас в душе творится.

Те, кто говорит, что тренер не так важен… На мой взгляд, это тренерская команда, это тренерская победа», — сказал Писарев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

«Зенит» привел в этом сезоне РПЛ к шестому титулу подряд. Сразу после окончания матча 30-го тура стало известно, что Семак заключил новый контракт с питерцами до 2030 года.