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    Писарев считает «Зенит» тренерской командой

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    Тренер сборной России Николай Писарев высоко оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «Все говорят, что Семаку легко. Что у него такие футболисты хорошие. Посмотрите, чего стоит тренеру это чемпионство, посмотрите на его эмоции. Это и выгорание по ходу сезона после каждого матча. Я немного представляю, что у Семака сейчас в душе творится.

    Те, кто говорит, что тренер не так важен… На мой взгляд, это тренерская команда, это тренерская победа», — сказал Писарев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

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