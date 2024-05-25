«Краснодар» дома одолел «Динамо» и финишировал вторым

В 30-м туре РПЛпринимал. Хозяева победили со счетом 1:0.

В первом тайме подопечные Мурада Мусаева больше атаковали и даже забили гол, но его отменили из-за офсайда.

Исход противостояния был решен на 52-й минуте. Оласа с левого полуфланга прострелил параллельно лицевой линии во вратарскую, а Кордоба чуть опередил Фернандеса, выиграл у него борьбу, и в падении вколотил мяч под перекладину.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Динамо 1:0 Гол: 1:0 Джон Кордоба (52') Краснодар: Матвей Сафонов, Витор Тормена, Хуниор Алонсо, Лукас Оласа, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Виктор Са Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин Предупреждения: Александр Черников (8'), Диего Лаксальт (28'), Лукас Оласа (55'), Роберто Фернандес (70'), Никита Кривцов (74'), Сергей Паршивлюк (87'), Сергей Паршивлюк (88')

«Краснодар» не смог стать чемпионом. Команда финишировала на 2-й строчке. «Динамо» в итоге заняло 3-е место.

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В параллельном матче «Факел» на своем поле взял верх над «Ахматом» со счетом 2:0.

У победителей голы забили Сергей Божин и Евгений Марков.