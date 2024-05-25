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    Константин Тюкавин«Краснодар» — «Динамо» 1:0. Онлайн
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    «Краснодар» дома одолел «Динамо» и финишировал вторым

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    В 30-м туре РПЛ «Краснодар» принимал «Динамо». Хозяева победили со счетом 1:0.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    В первом тайме подопечные Мурада Мусаева больше атаковали и даже забили гол, но его отменили из-за офсайда.

    Исход противостояния был решен на 52-й минуте. Оласа с левого полуфланга прострелил параллельно лицевой линии во вратарскую, а Кордоба чуть опередил Фернандеса, выиграл у него борьбу, и в падении вколотил мяч под перекладину.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Динамо 1:0
    Гол: 1:0 Джон Кордоба (52') Краснодар: Матвей Сафонов, Витор Тормена, Хуниор Алонсо, Лукас Оласа, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Виктор Са Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин Предупреждения: Александр Черников (8'), Диего Лаксальт (28'), Лукас Оласа (55'), Роберто Фернандес (70'), Никита Кривцов (74'), Сергей Паршивлюк (87'), Сергей Паршивлюк (88')

    «Краснодар» не смог стать чемпионом. Команда финишировала на 2-й строчке. «Динамо» в итоге заняло 3-е место.

    Календарь и таблица РПЛ

    В параллельном матче «Факел» на своем поле взял верх над «Ахматом» со счетом 2:0.

    У победителей голы забили Сергей Божин и Евгений Марков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Ахмат 2:0
    Голы: 1:0 Сергей Божин (6'), 2:0 Евгений Марков (54') Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Мастерной Владислав, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Максим Максимов, Евгений Марков Ахмат: Михаил Опарин, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Ризван Уциев, Камило, Владислав Камилов, Светослав Ковачев, Бернард Бериша, Мохамед Конате
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