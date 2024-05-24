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    «Бавария» намерена подписать одного из лидеров «Лейпцига»

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    Атакующий полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо может сменить команду этим летом.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    По информации журналиста Фабрицио Романо, испанский футболист входит в список главных трансферных целей «Баварии».

    Инициатором подписания Ольмо стал спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Лейпциге».

    Источник также утверждает, что в трансфере Ольмо заинтересованы «Барселона» и два клуба английской Премьер-лиги.

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    • В сезоне-2023/2024 Ольмо провел в чемпионате Германии 21 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ольмо в 50 миллионов евро.

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