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    Мор: Если «Динамо» в Краснодаре будет играть на ничью, шансов будет очень мало

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    Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо».

    ФК «Динамо»
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    ФК «Динамо»

    «Я люблю прогнозы, но вообще не понимаю, что произойдёт в этом матче. Но я уверен, что не будет Личка закрываться. "Краснодар" закрываться не умеет. Но если вдруг "Динамо" будет играть на ничью, то шансов у них будет очень мало. Единственное, что думаю — будет гол в концовке матча. Точно его кто‑то забьёт», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

    На сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место.

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Краснодар» сыграет с московским «Динамо». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 мск.

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