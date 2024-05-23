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    «Болонья» объявила об уходе Тиагу Мотты в конце сезона

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    Тиагу Мотта покинет пост главного тренера «Болоньи» сразу после завершения сезона, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

    Тиагу Мотта
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    Тиагу Мотта

    «Сегодня утром Тиагу Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт», — говорится в сообщении «Болоньи».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, Мотта уже согласовал контракт с «Ювентусом».

    Договор 41-летнего специалиста с туринским клубом будет рассчитан до июня 2027 года.

    «Болонья» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 37 туров, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

    Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри после скандальной ситуации во время финального матча Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).

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