«Болонья» объявила об уходе Тиагу Мотты в конце сезона

Тиагу Мотта Фото: globallookpress.com
«Сегодня утром Тиагу Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт», — говорится в сообщении «Болоньи».
По информации журналиста Фабрицио Романо, Мотта уже согласовал контракт с «Ювентусом».
Договор 41-летнего специалиста с туринским клубом будет рассчитан до июня 2027 года.
«Болонья» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 37 туров, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.
Напомним, на прошлой неделе «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри после скандальной ситуации во время финального матча Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).